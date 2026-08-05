Reuters: Франция привлекла автопром к производству военных беспилотников

Составлено ИИ-Ассистентъ

Французский автоконцерн Renault подтвердил в январе 2026 года, что займется производством боевых беспилотных летательных аппаратов для нужд французской армии в сотрудничестве с оборонной компанией Turgis Gaillard. Изначально, в 2025 году, Министерство обороны Франции обратилось к Renault с предложением производить беспилотники для Украины, однако тогда компания не выразила однозначной поддержки, ссылаясь на стремление сохранить свою идентичность как автоконцерна и опасения за безопасность заводов. В конце 2025 года Renault заключил сделку с французской Turgis Gaillard о производстве дронов для Украины, и выпуск планировался на заводе автоконцерна в Ле-Мане.

Компания Renault намерена ограничить доходы от производства беспилотников и других военных проектов на уровне 5% от общего дохода. Это решение отчасти объясняется желанием не нарушать «экологические, социальные и управленческие принципы кредитования и инвестирования». В июне 2026 года Renault всё ещё вела переговоры о партнерстве с производителями оружия и бронетехники, обсуждая, в частности, с бельгийской John Cockerill и производителем бронетехники Arquus выпуск дронов.

Французское предприятие Delair, которое производит дроны гражданского и военного назначения, значительно увеличило объемы заказов после 2022 года, обеспечивая беспилотниками французскую и украинскую армии. В июне 2026 года во Франции был задержан гражданин Белоруссии по подозрению в шпионаже в пользу России при попытке снять прототип нового беспилотника на предприятии Delair в районе Тулузы.