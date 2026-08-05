Reuters: Франция привлекла автопром к производству военных беспилотников
Франция начала привлекать автопроизводителей к созданию военных беспилотников, пишет Reuters. С начала года шесть автомобильных компаний уже объявили о партнерстве с оборонными предприятиями.
Французские власти рассчитывают использовать возможности автопрома для масштабирования производства, автоматизации и контроля затрат. Компания Valeo намерена выпускать во Франции электродвигатели для беспилотников Harmattan AI, сообщает агентство. Renault уже разрабатывает БПЛА дальнего действия с компанией Turgis&Gaillard, а в июне договорилась с Thales о производстве дрона-камикадзе Toutatis. Планируемый объем выпуска с 2027 года — 1 тыс. БПЛА в месяц, уточняет Reuters.
Французский автоконцерн Renault подтвердил в январе 2026 года, что займется производством боевых беспилотных летательных аппаратов для нужд французской армии в сотрудничестве с оборонной компанией Turgis Gaillard. Изначально, в 2025 году, Министерство обороны Франции обратилось к Renault с предложением производить беспилотники для Украины, однако тогда компания не выразила однозначной поддержки, ссылаясь на стремление сохранить свою идентичность как автоконцерна и опасения за безопасность заводов. В конце 2025 года Renault заключил сделку с французской Turgis Gaillard о производстве дронов для Украины, и выпуск планировался на заводе автоконцерна в Ле-Мане.
Компания Renault намерена ограничить доходы от производства беспилотников и других военных проектов на уровне 5% от общего дохода. Это решение отчасти объясняется желанием не нарушать «экологические, социальные и управленческие принципы кредитования и инвестирования». В июне 2026 года Renault всё ещё вела переговоры о партнерстве с производителями оружия и бронетехники, обсуждая, в частности, с бельгийской John Cockerill и производителем бронетехники Arquus выпуск дронов.
Французское предприятие Delair, которое производит дроны гражданского и военного назначения, значительно увеличило объемы заказов после 2022 года, обеспечивая беспилотниками французскую и украинскую армии. В июне 2026 года во Франции был задержан гражданин Белоруссии по подозрению в шпионаже в пользу России при попытке снять прототип нового беспилотника на предприятии Delair в районе Тулузы.