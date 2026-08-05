Бывшему замминистра обороны Булгакову продлили арест

Московский городской суд на три месяца продлил срок ареста бывшему замминистра обороны России генералу Дмитрию Булгакову. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замминистра обороны России Дмитрий Булгаков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Бывший замминистра обороны России Дмитрий Булгаков

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Срок заключения под стражу также продлили двум другим фигурантам дела — гендиректору ООО «Нева-Балт СПб» Герману Яковлеву и военному пенсионеру Геннадию Селезневу. Все они просили заменить меру пресечения на не связанную с арестом.

Уголовное дело Дмитрия Булгакова связано с контрактами на установку и настройку внутреннего и наружного освещения в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Генерал Булгаков организовал заключение соглашения с ООО «Нева-Балт СПб» в 2023 году на сумму 250 млн руб. В качестве аванса фирме было перечислено более 49 млн руб.

Следствие считает, что генерал привлек подконтрольное ему коммерческое предприятие, которое значительно завысило стоимость работ. Сумма ущерба по делу составляет около 50 млн руб. Дмитрий Булгаков свою вину отрицает. Он утверждает, что в материалах отсутствуют доказательства его причастности к преступлению.

Дмитрий Булгаков занимал пост замминистра обороны России с 2008 по 2022 год. Он занимался вопросами материально-технического обеспечения Вооруженных сил России. В 2016 году он был удостоен звания Героя России.

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