Послу Бразилии устроили визовый демарш

США аннулировали визу бразильского посла Марии Луизы Рибейру Виотти. Таким образом в Вашингтоне ответили на отказ Бразилиа впустить в страну двух американских дипломатов и неготовность быстро согласовать кандидатуру нового посла США. В условиях предвыборной кампании в Бразилии симметричный на первый взгляд дипломатический демарш США может в итоге ударить по интересам Штатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Луиза Рибейру Виотти

Фото: Mary Altaffer / AP Мария Луиза Рибейру Виотти

Фото: Mary Altaffer / AP

Уезжать из Вашингтона посол Мария Луиза Рибейру Виотти не должна. Хотя и может, если бы сама этого захотела. А вот въехать обратно в страну — нет. Потому что США не объявили ее персоной нон грата и не попросили покинуть страну. А вот въездную визу — аннулировали.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента, на такой шаг американская сторона пошла в ответ на демарш бразильцев.

Те ранее, во-первых, не выдали агреман потенциальному послу США в Бразилии, а во-вторых, отказали в визах двум американским дипломатам из подразделения Госдепартамента по вопросам демократии, прав человека и труда. Как теперь дают понять источники в Вашингтоне, достаточно выдать агреман новому американскому послу — и визу госпожи Виотти восстановят.

В Бразилиа вину на себя брать не стали. Решение по визам для дипломатов президент страны Лула да Силва прокомментировал еще на прошлой неделе. Он обвинил американцев во «вмешательстве в выборы» и попытке помешать ему в октябре переизбраться президентом. То есть, если бы чиновники из Госдепа въехали в страну, их задачей, по его мнению, была бы дестабилизация предвыборных настроений. А обвинения в невыдаче агремана правительство Бразилии во вторник назвало «ложными», пояснив, что все еще рассматривает вопрос и имеет на это полное право.

Обмен дипломатическими «любезностями» между двумя странами возник не на пустом месте. Баллотирующийся на четвертый срок 80-летний Лула да Силва, хотя и поддерживает контакты с американским коллегой, в то же время откровенно играет на антиамериканских настроениях избирателей.

«Кажется, Трампу иногда хочется ввязаться в борьбу со мной,— иронизирует он.— Я не собираюсь с ним связываться, я не дурак. Я хочу победить их в борьбе нарративов».

Его основной соперник по октябрьским президентским выборам 45-летний сенатор Флавиу Болсонару, побывавший недавно в Белом доме, наоборот, подчеркивает близость к Дональду Трампу. Как пояснил в интервью агентству AFP политолог из бразильского Фонда Жетулиу Варгаса Оливер Штункель, «при Трампе Соединенные Штаты проводят стратегию партийного интервенционизма в ряде стран, поддерживая кандидатов, разделяющих их идеологические взгляды». И, по его мнению, мишенью американской попытки повлиять на выборы станет и Бразилия.

Неудивительно, что в этом контексте назначения нового посла США в Бразилии ожидали с некоторым напряжением. Предполагается, что им станет близкий соратник госсекретаря Марко Рубио, председатель Палаты представителей штата Флорида Даниэль Перес. В международной дипломатической практике кандидатуру нового посла сначала согласовывают с принимающей стороной. Но Дональд Трамп не стал дожидаться отмашки от Бразилиа и уже 1 июня официально запустил согласование Переса в должности — в Бразилии сочли это неуважением и агреман пока так и не выдали.

Ирония заключается в том, что чем жестче будет реакция Вашингтона, тем больше аргументов будет у нынешнего президента Бразилии критиковать своего оппонента Болсонару.

Дело в том, что отец сенатора, Жаир Болсонару, когда-то смог обойти да Силву в предвыборной гонке и стать президентом на 2019–2022 годы. А в прошлом году его приговорили к 27 годам тюремного заключения. В знак протеста США ввели карательные торговые пошлины в отношении Бразилии, и теперь каждый следующий недружественный жест США Лула да Силва связывает с поддержкой своих оппонентов. Так, в июле он уже обвинил семью Болсонару в содействии во введении 25-процентной пошлины на ряд бразильских товаров.

Галина Дудина