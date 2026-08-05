Женщина с ножом напала на людей в центре Лондона

Четверо мужчин госпитализированы после нападения с ножом в центре Лондона, сообщил Sky News со ссылкой на полицию. По предварительным данным, на мужчин напала 47-летняя женщина. Полиция ее арестовала.

Сообщения о нападении поступили около 12:27 по местному времени (14:27 мск). Инцидент произошел на улице Энделл в Ковент-Гардене. Очевидец рассказал LBC, что жертвы были ранены ножницами. На место приехали полиция и скорая помощь. На расположенной рядом Трафальгарской площади приземлился вертолет лондонской санитарной авиации. Пострадавших доставили в травматологический центр.