В Армении задержали топ-менеджеров концерна Царукяна

Составлено ИИ-Ассистентъ

В январе 2026 года в Сургуте было передано в суд уголовное дело о сокрытии от налогообложения более 31 млн рублей, что связано с обвинением руководителя коммерческой организации по части 2 статьи 199.2 УК РФ.

В ноябре 2025 года Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении руководителя Морозовского лесничества и генерального директора одной из коммерческих организаций, которых подозревают в обмане региональных властей на 1 млрд рублей. В октябре 2025 года Советский районный суд Уфы арестовал представителя подрядной организации, обвиняемого в даче взяток должностным лицам Госжилнадзора Башкирии, общая сумма которых составила от 50 тысяч до 2,5 млн рублей.

В феврале 2026 года депутат городской думы Дзержинска Евгений Монахов отказался комментировать информацию о своем задержании по уголовному делу о коммерческом подкупе, связанному с предполагаемой передачей миллионов рублей ресурсными кандидатами на праймериз и избирательную кампанию «Единой России». Ранее, в октябре 2025 года, Басманный районный суд Москвы арестовал до 13 декабря бывшего руководителя центрального аппарата Партии пенсионеров Михаила Фальченко, политика Олега Сабанова и Ивана Седова по обвинению в особо крупном мошенничестве, связанном с нецелевым использованием средств избирательных кампаний.