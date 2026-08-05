Пункты просятся в добрые руки

Владельцы распродают ПВЗ Wildberries. По данным «Авито», на начало августа таких предложений было больше 9 тыс. Всего за первое полугодие число объявлений о продаже пунктов выдачи выросло на четверть, а спрос на них — только на 6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Участники рынка связывают ситуацию в том числе с перебоями в логистике после атак беспилотников на склады Wildberries. По оценке Торгово-промышленной палаты, доходы некоторых ПВЗ в июле снизились на 15-20% год к году, а в отдельные дни выручка падала на треть. На «Авито» средняя стоимость ПВЗ не превышает 400 тыс. руб. Впрочем, некоторые московские пункты с хорошим оборотом стоят и 2 млн руб. “Ъ FM” поговорил с одним из продавцов:

«У нас, в принципе, довольно загруженный пункт, и оборот у него хороший, есть постоянные клиенты. ПВЗ находится не в новостройке, но проходимость у него все равно большая. Площадь — 48 кв. м, есть кухня, приходит уборщица. У нас работает один сотрудник, который зарегистрирован в системе, остальные пять студентов меняются. Если поговорить с владелицей пункта, возможно, она сделает скидку. В качестве покупателей мы рассматриваем кандидатуры, у которых уже есть хотя бы один пункт».

По данным аналитиков, рентабельность большинства пунктов выдачи — всего 5-10%, а на аренду приходится до 40% расходов. Поэтому чтобы избежать закрытия, некоторые владельцы просят арендодателей вдвое снизить плату или отсрочить платежи. На этот шаг придется идти всем, считает владелец сети ПВЗ Игорь Черенков:

«В большинстве случаев продают пункты, которые либо находились на грани разорения, либо были убыточными. Их владельцы — мелкие предприниматели, у которых один-два ПВЗ на Wildberries. Ну а кто их купит? Не знаю. В нынешней ситуации приобретать убыточные пункты — такое себе мероприятие. Обстановка непростая: каждый день появляются новые вводные, с каждым сожженным складом возникает все больше условий, которые напрямую влияют на качество работы.

Есть вероятность, что поставки начнут хромать.

Но у меня есть диверсификация: пункты и на Wildberries, и на Ozon — клиенты перетекают между ними. На Ozon количество заказов резко увеличилось, соответственно, расширяем теперь склады там. Если пару месяцев назад Ozon жил за счет Wildberries, то теперь все строго наоборот. Я со своей стороны, конечно, тоже подумываю над какими-то переговорами с арендодателями на предмет снижения платы либо каких-то каникул.

Стабилизация наверняка наступит: логистику перестроят, будут работать больше по системе FBS, то есть непосредственно со склада поставщика. Не сразу, не быстро, но я думаю, в течение месяца все устаканится».

В самой Wildberries & Russ не фиксируют снижения заказов или всплеска закрытий ПВЗ. Компания оценивает свою сеть в 98 тыс. точек — это на 13% больше, чем в 2025-м. Число заявок на открытие новых пунктов якобы почти удвоилось. Впрочем, автор проекта «Все про ПВЗ» Данил Адаменко фиксирует обратный тренд:

«Наблюдается тенденция по закрытию, по пересмотру условий аренды. Сейчас это самое важное для владельцев пунктов выдачи Wildberries, так как мы видим, что удары продолжаются. У владельцев крупных сетей пунктов выдачи Wildberries обороты упали где-то наполовину. Я уже не говорю про регионы. Поставок нет три дня, соответственно, пункт выдачи не зарабатывает.

Большая часть ПВЗ Wildberries, я думаю, в ближайшие два-три месяца точно закроются.

Мой последний открытый пункт выдачи, к сожалению, переживает не лучшие времена. Сейчас все рассасываются на другие маркетплейсы, где можно заказать товар и на следующий день его получить. У Wildberries это все поменялось — заказ может ехать неделями. У нас нас есть пункты выдачи заказов открывают под ключ, и сейчас тенденция на их покупку максимально упала. Люди находятся в ожидании, все стараются оптимизировать свои сети, чтобы хоть что-то сохранить, и уже даже никто сейчас не разговаривает о том, что мы хотим какого-то масштаба».

В ночь на 5 августа пресс-служба Wildberries & Russ сообщила о пожаре на логистическом объекте компании в Тульской области. В результате пострадал один человек. Борьба с огнем все еще продолжается.

Ульяна Горелова