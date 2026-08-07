Из свежей почты

Марк Погосян, 14 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 223 397 руб.

Внимание! Цена лечения 260 397 руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 37 тыс. руб.

Сын родился раньше срока, у него произошло кровоизлияние в мозг, развилась гидроцефалия. Марк перенес пять операций по шунтированию, ему диагностировали эпилепсию и детский церебральный паралич. При поддержке Русфонда его лечат в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Врачи сумели снять судороги, сын научился держать голову, сидеть с опорой. Но не говорит, общается мимикой и звуками. У него спастика, мышцы слабые. Лечение нужно продолжать, но средств для его оплаты у меня нет. Светлана Харитонова, Волгоградская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Марк нуждается в госпитализации для обследования и продолжения лечения. Надо укрепить и развить его мышцы, активизировать развитие речи, повысить реабилитационные возможности».

Настя Крутова, 13 лет, недоразвитие и деформация челюстей, поражение височно-нижнечелюстного сустава, требуется ортодонтическое лечение. 216 200 руб.

Внимание! Цена лечения 453 200 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ивтелерадио» соберут 37 тыс. руб.

С рождения из-за патологии челюстного сустава нижняя челюсть дочки не двигалась, обе челюсти были деформированы. Рот Насти почти не открывался, ее кормили с чайной ложечки только жидкой пищей. В 2023 году врачи провели операцию — подвижность челюсти улучшилась, дочка смогла жевать. Но проблемы остались. Верхняя челюсть недоразвита, места для зубов мало, они растут криво, прикус нарушен. Дочка плохо говорит. Необходимо ортодонтическое лечение, но это дорого, оплата мне не под силу. Елена Скимова, Ивановская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «В связи с недоразвитием верхней челюсти во всех плоскостях Насте требуется ортодонтическое лечение — расширение челюсти с помощью несъемного аппарата с опорой на четыре ортодонтических имплантата».

Ваня Ушаков, 7 лет, поражение центральной нервной системы, требуется специальное кресло-коляска. 147 934 руб.

Внимание! Цена кресла-коляски 358 934 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 180 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 31 тыс. руб.

Ваня родился раньше срока, у него выявили наследственное заболевание, при котором наблюдается задержка развития, а также детский церебральный паралич. Благодаря реабилитации сын научился ходить, держась за руку, но он быстро устает, координация движений нарушена, его надо постоянно страховать. Для поездок в школу, на лечение и прогулки ему нужно специальное кресло-коляска. Врачи подобрали подходящую модель, но покупку мне не осилить: воспитываю сына одна, живем на соцпособия. Помогите! Татьяна Гасай, Ярославская область

Педиатр детской поликлиники №1 Елена Пригодцкая (Ярославль): «С учетом характера и тяжести заболевания Ване требуется специальное кресло-коляска для детей с двигательными нарушениями (рекомендуемая модель — Hoggi Zip)».

Елисей Петлеванов, 14 лет, состояние после трансплантации почки, требуется обследование. 192 042 руб.

Внимание! Цена обследования 445 042 руб. Фонд Андрея Мельниченко внес 220 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 33 тыс. руб.

У сына врожденное нарушение работы почек, в четыре года ему пересадили почку. После трансплантации Елисей хорошо себя чувствовал, вел обычный образ жизни. Но потом возникли признаки отторжения трансплантата, которое удалось купировать. Сейчас для оценки состояния донорской почки необходимо очередное обследование, пройти его надо у врачей, проводивших трансплантацию. Но обследование дорогое. Пожалуйста, помогите оплатить счет! Анастасия Петлеванова, Кемеровская область

Детский хирург Европейского медицинского центра Надежда Раппопорт (Москва): «После трансплантации почки у Елисея, по данным биопсий, возникал риск отторжения, требовалась коррекция иммуносупрессивной терапии. Мальчику необходимо регулярное экспертное наблюдение с участием специализированной мультидисциплинарной команды».

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