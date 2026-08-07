Будет лекарство у Димы Булгакова!

31 июля на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю 15-летнего Димы Булгакова из Белгородской области («Нейронная бомба», Алексей Каменский). У мальчика синдром Драве — тяжелая генетически обусловленная эпилепсия, с детства его мучают судорожные приступы. По жизненным показаниям Диме назначен препарат стирипентол — он помогает эффективно уменьшить количество и силу приступов именно при синдроме Драве. Рады сообщить: вся необходимая сумма (951 720 руб.) собрана. Родители Димы благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

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Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ Дима Булгаков

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ

Всего с 31 июля 8812 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Волгоград-ТРВ», «Владимир», «Томск» и еще 118 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 40 компаний исчерпывающе помогли 65 детям, собрано 20 422 238 руб.