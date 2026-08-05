В Екатеринбурге водитель Honda насмерть сбил самокатчика

В Екатеринбурге водитель легкового автомобиля Honda сбил водителя прокатного электросамоката, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. «В результате аварии водитель СИМ от полученных травм скончался на месте. Личность погибшего устанавливается»,— добавили в ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

ДТП произошло днем 5 августа в Чкаловском районе Екатеринбурга на улице Щербакова, в районе дома №145 «В».

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По факту ДТП назначено расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полина Бабинцева