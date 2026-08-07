Обнять крепко

Девочке из подмосковного Воскресенска семь лет. Тяжелую травму левого плеча, акушерский паралич Дюшенна — Эрба, Арина получила при рождении: она застряла в родовых путях, и врачи так сильно тянули ее наружу, что разорвали в плече сухожилия и нервы. Левая рука была совершенно неподвижна. Тогда читатели Русфонда собрали для Арины деньги на ювелирную операцию в ярославской клинике. Хирург Михаил Новиков, один из лучших специалистов именно по таким параличам, сшил Арине нервы в плече, реконструировал мышцы и сухожилия. Потом были курсы реабилитации, которые Аринина мама оплачивала сама. Движения в руке восстановились, но не до конца — недостаточно для нормальной жизни. Нужна еще одна операция, чтобы девочка могла заниматься гимнастикой, как мечтает, и обнять прабабушку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арина старалась, не пропускала бассейн, каждый день делала упражнения. Но у стараний есть физический предел

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ Арина старалась, не пропускала бассейн, каждый день делала упражнения. Но у стараний есть физический предел

Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ

Когда Арина танцует, а она танцует, то правую руку может поднять вверх над головой, а левую — только вбок, до уровня плеча. Очень обидно так танцевать, очень грустно. Но не танцевать нельзя же.

Гимнастикой трудно заниматься, если рука не поднимается вверх и не отводится назад. Но Арина занимается. Уговорила как-то маму и тренера. Ну потому что маленькая. Для маленьких гимнастика мало чем отличается от беготни и возни, но с годами другие девочки станут ловкими, будут красиво вскидывать руки в этом их гимнастическом приветствии, выходя на помост, а Арина нет — не сможет.

В сентябре Арина пойдет в школу, но до сих пор она не может самостоятельно одеться. Особенно трудно даются вещи, которые надо надевать через голову,— майки, свитера. И зимние вещи тоже надевать получается плохо. А зима близко.

Аринина мама сделала все возможное. Когда врачи предлагали ей смириться с тем, что у дочки будет неподвижная и недоросшая рука, Аринина мама перевернула весь интернет, прочла все, что можно, про паралич Дюшенна — Эрба, нашла лучшего в стране хирурга, нашла Русфонд, попросила о помощи в оплате операции, а за реабилитацию годами платила сама, тратя на это все свои сбережения.

И Арина тоже старалась. Никогда не пропускала бассейн, каждый день дома делала упражнения, которым научили ее в реабилитационном центре.

Они многого добились. Но у стараний есть физический предел. Можно натренировать мышцы, но нельзя натренировать сухожилия. Сухожилия можно только перешить — так, чтобы они правильно приводили в движение левую Аринину руку.

Вы спросите: что значит «перешить сухожилия»? Ну буквально перешить, как пуговицы перешивают на платье. Отрезать сухожилие от грудной мышцы и переставить его к широчайшей мышце спины. Арина легко понимает это. Она рукодельница, очень хорошо вышивает и понимает, как это — отпороть и перешить.

Только перешивание сухожилий и нервов — куда более тонкая работа, чем вышивание на пяльцах. А хирург Михаил Новиков — куда более искусный рукодельник, чем даже наша Арина. А еще, когда вышивка закончена, ей не нужна больше никакая реабилитация. А Арине будет нужна: сначала операция, а потом реабилитация — чтобы руки в танце поднимались над головой, чтобы крутить колесо на гимнастическом помосте, чтобы надевать без посторонней помощи майку, свитер и зимнюю куртку.

И еще знаете, чтобы что? Чтобы обниматься.

Весь двор там у них, в Воскресенске, все соседские бабушки знают, что Арина — это та добрая девочка, которая их обнимет. Родные внуки, может быть, и забудут обнять, а Арина обнимет. Обязательно, проходя мимо, поздоровается и обнимет всех бабушек, которые сидят на лавочке возле подъезда. Каждую бабушку. Не пропустит ни одной.

А потом придет домой и обнимет прабабушку, которой девяносто лет и которая живет вместе с Ариной и ее мамой.

Но видите ли, в чем дело: недостаток Арининой левой руки заключается не только в том, что ее нельзя поднять над головой и нельзя отвести назад, а еще и в том, что рука эта из-за ограниченности движений недостаточно сильная. То есть ею нельзя обнять крепко. Нежно обнять можно, а крепко — нельзя.

Вот мы поможем Арине собрать денег на операцию, вот хирург Новиков перешьет ей сухожилия, вот она пройдет три реабилитационных курса в течение года. А потом вернется домой и переобнимает всех бабушек у подъезда и родную прабабушку как следует, изо всех сил.

Надеемся, прабабушка доживет до этого счастливого дня.

Для спасения Арины Сапожковой не хватает 795 315 руб. Реконструктивный микрохирург ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «У Арины родовое повреждение левого плечевого сплетения. В 2019 году мы прооперировали девочку. Несмотря на значительные улучшения, движения в левой руке восстановились не полностью, это серьезно ограничивает самостоятельность Арины. Ей требуется еще одна микрохирургическая операция с перемещением сухожилий. Затем планируется проведение трех курсов реабилитации с интервалом в три месяца. Лечение будет направлено на восстановление максимально возможного объема движений в левой руке — в частности, для сгибания и разгибания локтя, увеличения подвижности плеча. Надеемся, в результате Арина сможет полноценно действовать левой рукой, танцевать и заниматься гимнастикой без ограничений». Стоимость операции и реабилитации 1 195 315 руб. Антон Николаевич внес 201 078 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 198 922 руб. Не хватает 795 315 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Арину Сапожкову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Арины — Елены Евгеньевны Сапожковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Инна Кравченко, Московская область