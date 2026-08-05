Пенсионер погиб после наезда на мину в Курской области
Два жителя Курской области пострадали после того, как их машина наехала на мину в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в «Максе».
Мужчина 1959 года рождения получил множественные переломы ребер, перелом позвоночника, ожоги головы, рук и ног. Также в машине находился 72-летний пенсионер, он погиб. Губернатор пообещал, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь.
Также в Беловском районе Курской области 5 августа в результате удара дронов по одному из предприятий пострадали четыре человека. Они получили осколочные ранения, у одного из них открытая черепно-мозговая травма и акубаротравма.
В Курской области регулярно происходят инциденты, связанные с атаками беспилотников и обстрелами. 1 июня 2026 года в селе Щекино местный житель погиб в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль.
За несколько месяцев до этого, 17 февраля 2026 года, беспилотник атаковал гражданский автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района Курской области, что привело к гибели мужчины. В тот же день в селе Белица Беловского района транспортное средство также подверглось удару дрона, но водитель не пострадал.
В начале февраля 2026 года в селе Верхний Любаж Фатежского района Курской области дрон упал на территорию частного дома, вызвав пожар. В результате происшествия один 27-летний мужчина погиб, а трое человек, включая 13-летнюю девочку, получили ранения.