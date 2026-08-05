Пенсионер погиб после наезда на мину в Курской области

Два жителя Курской области пострадали после того, как их машина наехала на мину в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в «Максе».

Мужчина 1959 года рождения получил множественные переломы ребер, перелом позвоночника, ожоги головы, рук и ног. Также в машине находился 72-летний пенсионер, он погиб. Губернатор пообещал, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь.

Также в Беловском районе Курской области 5 августа в результате удара дронов по одному из предприятий пострадали четыре человека. Они получили осколочные ранения, у одного из них открытая черепно-мозговая травма и акубаротравма.