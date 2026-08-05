Выселение закончилось пожаром

Неожиданный финал наступил в истории одного из самых долгих судебных разбирательств по «схеме Долиной». Пенсионерка, в 2022 году продавшая квартиру по указанию мошенников и проигравшая жилищный спор, подожгла жилье, когда к ней пришли судебные приставы. В результате квартира почти полностью выгорела, а бывшую владелицу госпитализировали. Теперь ей может грозить уголовное преследование, причем ранее женщина уже получила условный срок за поджог военкомата по заданию аферистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Возгорание произошло на улице Менжинского на северо-востоке столицы. В бывшую квартиру пенсионерки Натальи Ивановой пришли судебные приставы, специалисты по вскрытию дверей, понятые, а также новая владелица жилья Нино Цитлидзе. Пенсионерка отказывалась открыть дверь, из-за чего ее пришлось взламывать. Затем приставы объяснили женщине, что ей нужно забрать документы, необходимые вещи и покинуть жилплощадь.

Пенсионерка согласилась и сказала, что ей нужно забрать сумку из соседней комнаты.

Она вышла, и через несколько секунд, как рассказала “Ъ” Нино Цитлидзе, из другой комнаты вырвалась «волна пламени».

Вместе с Натальей Ивановой пострадали сотрудники службы судебных приставов, один из которых пытался вытащить женщину из огня. Пенсионерку госпитализировали. Пострадавшим сотрудникам оказали помощь на месте, они отказались от госпитализации.

Сначала СМИ утверждали, что потерпевшую госпитализировали в критическом состоянии с ожогами 70% тела, она впала в кому и находится на аппарате ИВЛ. Госпожа Цитлидзе, однако, в разговоре с “Ъ” заявила, что госпожа Иванова сама спустилась к выходу из подъезда. По ее словам, пенсионерка готовилась к поджогу: специалисты пожарной бригады установили, что стены квартиры незадолго до пожара облили горючей жидкостью. Из-за этого почти вся квартира выгорела, а соседей из квартиры сверху пришлось эвакуировать.

Очевидцы также рассказали, что госпожа Иванова кричала: «Так не доставайся же ты никому!»

Спор Натальи Ивановой и Нино Цитлидзе касательно принадлежности квартиры тянется почти четыре года. Осенью 2022-го госпожа Цитлидзе купила у пенсионерки двухкомнатную квартиру площадью 40 кв. м, взяв ипотеку у Сбербанка на 30 лет. На тот момент стоимость жилья оценивалась в 9,2 млн руб. Однако после получения денег и расписки госпожа Иванова отказалась выселяться и передавать квартиру новому собственнику.

После этого госпожа Цитлидзе подала иск в Бабушкинский районный суд Москвы с требованием выселить бывшую владелицу. Там выяснилось, что пенсионерка стала жертвой мошенников, действовавших по той же схеме, жертвой которой двумя годами позже стала певица Лариса Долина.

В данном случае ответчица утверждала, что аферисты представились сотрудниками ФСБ и Центробанка и заявили, что с ее банковского счета перевели деньги гражданину Украины. Боясь уголовного преследования за госизмену, пенсионерка передала мошенникам все сбережения, продала квартиру и даже совершила поджог военкомата по их заданию (за последнее Наталью Иванову приговорили к двум годам условно). Из-за судимости женщина потеряла работу: она трудилась учителем информатики. Деньги от продажи квартиры, утверждала Наталья Иванова, она также отправила неизвестным. Эту версию, отметим, подтверждал приговор, вынесенный двум мошенникам, обманувшим пенсионерку в 2023 году.

Гражданское разбирательство длились вплоть до мая 2024 года. За это время истец и привлеченные к делу представители Сбербанка доказали, что покупка квартиры проводилась со всеми мерами предосторожности, и покупатель не заметил в поведении пенсионерки ничего подозрительного. Психолого-психиатрическая экспертиза также показала, что госпожа Иванова в момент подписания договора не проявляла признаков повышенной внушаемости или пассивной подчиняемости. С учетом этих фактов райсуд удовлетворил иск госпожи Цитлидзе и постановил выселить пенсионерку.

После этого госпожа Иванова подала апелляционную жалобу. В июне 2025 года Мосгорсуд отменил решение Бабушкинского райсуда и удовлетворил встречный иск пенсионерки о признании сделки купли-продажи недействительной. Деньги покупательнице при этом не возвращались. Однако уже в октябре Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Мосгорсуда и направил дело на пересмотр.

16 декабря 2025 года Мосгорсуд снова признал право собственности за Натальей Ивановой и отказал Нино Цитлидзе в удовлетворении иска. Однако на этот раз судебная инстанция обязала владелицу вернуть деньги, полученные от продажи жилплощади. Что примечательно, в тот же день судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда рассматривала иск Полины Лурье, купившей квартиру у певицы Ларисы Долиной и оставшейся без денег и жилплощади по такой же схеме.

28 мая 2026 года Второй кассационный суд снова рассмотрел дело госпожи Цитлидзе и госпожи Ивановой. Вопрос вновь был решен в пользу покупательницы, пенсионерке дали два месяца на выселение. 5 августа наступил крайний срок, когда Наталья Иванова должна была покинуть квартиру.

Правоохранительные органы уже начали разбирательство в связи с поджогом. Пенсионерке грозит новое уголовное дело и, с учетом имеющейся судимости, реальный срок. После проведения экспертиз будет определен размер ущерба.

Никита Черненко