Для спасения Арины Сапожковой не хватает 795 315 руб.

Реконструктивный микрохирург ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «У Арины родовое повреждение левого плечевого сплетения. В 2019 году мы прооперировали девочку. Несмотря на значительные улучшения, движения в левой руке восстановились не полностью, это серьезно ограничивает самостоятельность Арины. Ей требуется еще одна микрохирургическая операция с перемещением сухожилий. Затем планируется проведение трех курсов реабилитации с интервалом в три месяца. Лечение будет направлено на восстановление максимально возможного объема движений в левой руке — в частности, для сгибания и разгибания локтя, увеличения подвижности плеча. Надеемся, в результате Арина сможет полноценно действовать левой рукой, танцевать и заниматься гимнастикой без ограничений».

Стоимость операции и реабилитации 1 195 315 руб. Антон Николаевич внес 201 078 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 198 922 руб. Не хватает 795 315 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Арину Сапожкову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Арины — Елены Евгеньевны Сапожковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).