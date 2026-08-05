В запрещенной Meta извинились за удаление поста премьера Индии Моди

Компания Meta (признана экстремистской и запрещена в России) извинилась за удаление поста премьер-министра Индии Нарендры Моди в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом пишет Hindustan Times со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Altaf Hussain / Reuters Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Altaf Hussain / Reuters

Главный специалист Meta (признана экстремистской и запрещена в России) по международным вопросам Джоэл Каплан принес извинения министру электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнаву. В заявлении компании он назвал удаление поста индийского премьера ошибкой.

23 июля Нарендра Моди опубликовал свое первое селфи-видео в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В нем индийский премьер обратился к молодежи и заверил, что правительство примет более строгие меры против утечек экзаменационных работ. Затем видео ненадолго пропало из аккаунта.