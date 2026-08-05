Bloomberg сообщил о нехватке у США алюминия для истребителей и бронетехники

Обеспечение США высокочистым алюминием, необходимым для производства истребителей и бронетехники, находится под угрозой. К такому выводу пришел Пентагон еще прошлым летом, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники агентства, еще до обострения конфликта с Ираном 80 чиновников и представителей индустрии провели симуляцию, показавшую, что цепочка поставок высокочистого алюминия может не выдержать крупной войны.

Дело в том, что около 90% импорта этого ресурса в США приходится на ОАЭ, отметили собеседники издания. Ограничение судоходства по Ормузскому проливу и недавний удар Ирана по производству высокочистого алюминия в Эмиратах привели к нарушению поставок и росту цен до четырехлетнего максимума, указывается в публикации.

При этом единственный завод по производству высокочистого алюминия в США закрылся еще в 2022 году из-за стремительного роста цен на энергоносители. Производство в Кентукки продали под строительство дата-центра.