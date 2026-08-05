Люксу пересматривают бюджет

Тяга россиян к люксу усиливается, но переплачивать за него они не хотят. Только за первое полугодие оборот рынка увеличился на 65%, следует из исследования Точка-банка и сервиса CDEK.Shopping. Количество заказов выросло больше чем вдвое. При этом средний чек, наоборот, снизился почти на четверть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Самыми популярными категориями стали солнцезащитные очки, сумки, верхняя одежда, кроссовки и нижнее белье. Потребитель стремится покупать люкс, но все чаще выбирает более дешевые сегменты товаров, заметила основатель сообщества стилистов Валерия Малькова:

«Статистика вещь упрямая, но все-таки опираться только на цифры здесь было бы неосмотрительно. Давайте посмотрим вглубь. Какие категории товаров заказывают потребители? Это очки, аксессуары, сумки. Конечно же, есть и категория товаров верхней одежды, но она не так велика. Обратим внимание на доступность заказов и логистические цепочки. Проходит время, эти цепочки становятся более проверенными, налаженными, к ним появляется доверие, почему бы не сделать заказ?

Конечно же, потребитель хочет оставаться в числе люксовых покупателей и поддерживать свое реноме покупкой вещей из новых коллекций, пусть даже не в одежном сегменте, а в сегменте аксессуаров. Тем более люкс, в свою очередь, стал более повседневным и менее нарядным, если можно так сказать.

То есть потребитель стремится купить одежду не на выход, а на каждый день. Этого и следовало ожидать.

Чтобы заказать брендовую вещь из другой страны, необходимо быть уверенным не только в логистике, но и в марке. И топ модных домов остается прежним. Он проверен, к нему есть доверие, люди знают свои размерные сетки, предпочтения. Так что пока мы видим те же бренды, которые постоянно фигурировали в люксовом сегменте в заказе потребителя. Посмотрим, что будет дальше».

По данным исследования, менее половины россиян покупают люксовые товары на маркетплейсах. Потребитель все чаще обращается к другим каналам: офлайн-магазинам, сайтам самих компаний, байерам и зарубежным площадкам. При этом среди брендов появляются новые сильные игроки, отметила консультант по управлению модным бизнесом и эксперт альянса Beinopen Алина Цуцу:

«Я бы не стала говорить, что люкс стал доступнее. Интереснее посмотреть на то, как аудитория, которая к нему привыкла, теперь распределяет свои покупки между категориями.

Здесь одновременно формируются два сценария: купить более доступный товар люксового бренда или выбрать более крупную вещь, но с долгим сроком использования и потенциальной стоимостью на вторичном рынке.

Мы видим, что ресейл растет, поэтому закономерно увеличиваются инвестиции в сумки и верхнюю одежду, потому что это не только покупка для себя. С точки зрения сохранения стоимости этой вещи и возможности ее перепродажи она имеет большую ценность, чем какой-либо другой предмет гардероба.

В отношении предпочтений мы пока видим достаточно привычную картину, то есть лидируют Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, то есть вся классическая линейка. Но при этом появляется новый класс люксовых брендов. Они строят ценность не только на продукте, каком-то наследии или стопроцентном статусе, но работают с достаточно сложной социальной повесткой, инаковостью и по-новому пытаются представить красоту, скажем так, более приближенно к тому, как сейчас она выглядит в обществе. Такие бренды пока не занимают сопоставимую долю рынка, но уже влияют на то, как меняется язык и само понимание люкса».

Согласно исследованию, изменилось и распределение долей между странами-поставщиками. Китай обошел США и вышел на первое место с 36%. На товары из Америки пришлось чуть больше трети спроса. А на третьем месте с почти пятой долей товаров расположилась Германия. Немецкие площадки нарастили долю за счет недорогих аксессуаров до €300: очков, ремней, головных уборов и платков.

Астон О`Cалливан