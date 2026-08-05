Более 20 человек умерли в Южной Корее из-за рекордной жары

21 человек умер и более 2,4 тыс. пострадали из-за экстремальной жары, сохраняющейся в последние дни в Южной Корее. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные агентства по контролю и профилактике заболеваний. Большинство погибших и пострадавших – пожилые люди 60-80 лет и те, кто работает на открытом воздухе. Как указывают специалисты, чаще всего за медицинской помощью обращаются люди с тепловым истощением (61,7% случаев), которое сопровождается сильным обезвоживанием, слабостью и головокружением.

Власти страны сообщают, что в городе Янсан была зарегистрирована температура воздуха 42,5°C. Это самый высокий показатель за всю историю сбора таких данных, то есть, как минимум, за последние 122 года. В нескольких районах страны, включая Сеул, введены предупреждения о погодной опасности самого высокого уровня. Экстремальная жара сохранится в регионе еще, как минимум, несколько дней.

Алена Миклашевская