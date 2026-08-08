«Роль ядерного оружия не только не снижается, но и значительно растет»

Крупные изменения в тактике и вооружении сторон украинского конфликта происходят каждые несколько месяцев.

Для современной армии потеря цифровой инфраструктуры означала бы резкое снижение эффективности беспилотных систем, разведки, высокоточного оружия и автоматизированного управления.