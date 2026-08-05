Мексиканского тиктокера застрелили в прямом эфире
Мексиканского блогера Сезара Гастелума застрелили во время трансляции в TikTok. Об этом сообщают Reuters и CBS News. Это произошло вечером 4 августа рядом с кафе быстрого питания в городе Кульякан в штате Синалоа.
Сезар Гастелум
Фото: Instagram / cesarselectivo / Reuters
Господин Гастелум вел стрим на TikTok в форме доставщика еды. К блогеру подъехали два человека на мотоциклах и выстрелили в него. В правоохранительных органах Синалоа подтвердили факт убийства и заявили, что ведут расследование и операцию по поимке преступников.
Сезар Гастелум — блогер с аудиторией 600 тыс. подписчиков в TikTok.
Штат Синалоа — центр деятельности одноименного наркокартеля. Как пишут СМИ, в последнее время уровень насилия и преступности в столице штата Кульякане вырос в условиях конфликта между разными группировками наркоторговцев. По данным CBS News, за последние два года в штате, в частности, было убито несколько десятков блогеров и инфлюенсеров. Некоторые из них оказались связаны с преступными группировками.
В мае 2025 года в мексиканском штате Халиско застрелили блогера Валерию Маркес. Ее также убили в момент, когда она вела видеотрансляцию в TikTok.
Убийство Сезара Гастелума в Кульякане происходит на фоне значительного роста насилия в Мексике, связанного с деятельностью наркокартелей. В феврале 2026 года ликвидация главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, спровоцировала массовые беспорядки и погромы в восьми штатах Мексики, включая поджоги автомобилей и столкновения с силовиками.
Картель «Халиско. Новое поколение» под руководством Хуана Карлоса Гонсалеса, племянника Эль Менчо, продолжает контролировать маршруты поставок синтетических наркотиков, включая фентанил, в США. Министерство финансов США 24 июля 2026 года ввело «крупнейшие в истории» санкции против этой группировки и ее лидера, обвиняемого в наркоторговле.