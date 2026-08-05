Мексиканского тиктокера застрелили в прямом эфире

Мексиканского блогера Сезара Гастелума застрелили во время трансляции в TikTok. Об этом сообщают Reuters и CBS News. Это произошло вечером 4 августа рядом с кафе быстрого питания в городе Кульякан в штате Синалоа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сезар Гастелум

Фото: Instagram / cesarselectivo / Reuters Сезар Гастелум

Фото: Instagram / cesarselectivo / Reuters

Господин Гастелум вел стрим на TikTok в форме доставщика еды. К блогеру подъехали два человека на мотоциклах и выстрелили в него. В правоохранительных органах Синалоа подтвердили факт убийства и заявили, что ведут расследование и операцию по поимке преступников.

Сезар Гастелум — блогер с аудиторией 600 тыс. подписчиков в TikTok.

Штат Синалоа — центр деятельности одноименного наркокартеля. Как пишут СМИ, в последнее время уровень насилия и преступности в столице штата Кульякане вырос в условиях конфликта между разными группировками наркоторговцев. По данным CBS News, за последние два года в штате, в частности, было убито несколько десятков блогеров и инфлюенсеров. Некоторые из них оказались связаны с преступными группировками.

В мае 2025 года в мексиканском штате Халиско застрелили блогера Валерию Маркес. Ее также убили в момент, когда она вела видеотрансляцию в TikTok.

Яна Рождественская