Эстония оформила оборонный кредит по программе SAFE

Власти Эстонии подписали кредитное соглашение SAFE (Security Action for Europe) с Европейской комиссией. Оно позволит стране привлечь до €2,34 млрд на оборону.

«Кредит SAFE — это разумный способ финансирования укрепления обороноспособности Эстонии»,— заявили в эстонском Минфине. Ведомство объяснило, что ЕС, будучи крупным эмитентом, позволяет Эстонии взять кредит под более низкий процент. Соглашение рассчитано на 45 лет.

Министерство обороны Эстонии планирует использовать заемные средства для укрепления систем противовоздушной обороны, закупки военных транспортных средств, артиллерийских снарядов и других боеприпасов. Кроме того, кредит будет использован для поддержки Украины «путем предоставления беспилотных летательных аппаратов».

Соглашение предусматривает, что все закупки по кредиту Эстония должна закончить до 2030 года. При этом не менее 65% компонентов закупаемой продукции должны быть произведены в Европейском союзе. Оборонный бюджет страны за последние четыре года вырос в несколько раз: с €776 млн в 2022 году до €2,4 млрд в 2026 году (5,4% ВВП).