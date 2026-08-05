Эстония оформила оборонный кредит по программе SAFE
Власти Эстонии подписали кредитное соглашение SAFE (Security Action for Europe) с Европейской комиссией. Оно позволит стране привлечь до €2,34 млрд на оборону.
«Кредит SAFE — это разумный способ финансирования укрепления обороноспособности Эстонии»,— заявили в эстонском Минфине. Ведомство объяснило, что ЕС, будучи крупным эмитентом, позволяет Эстонии взять кредит под более низкий процент. Соглашение рассчитано на 45 лет.
Министерство обороны Эстонии планирует использовать заемные средства для укрепления систем противовоздушной обороны, закупки военных транспортных средств, артиллерийских снарядов и других боеприпасов. Кроме того, кредит будет использован для поддержки Украины «путем предоставления беспилотных летательных аппаратов».
Соглашение предусматривает, что все закупки по кредиту Эстония должна закончить до 2030 года. При этом не менее 65% компонентов закупаемой продукции должны быть произведены в Европейском союзе. Оборонный бюджет страны за последние четыре года вырос в несколько раз: с €776 млн в 2022 году до €2,4 млрд в 2026 году (5,4% ВВП).
В декабре 2025 года Еврокомиссия заявила, что европейские «прифронтовые государства», такие как Эстония, запросят у ЕС дополнительное финансирование для увеличения своих оборонных расходов. На саммите в Хельсинки лидеры восьми стран Евросоюза, территориально близких к России, обсуждали увеличение средств на оборону и хотели, чтобы ЕС учел эти расходы в долгосрочном бюджете объединения. Еврокомиссия тогда запланировала увеличение расходов на оборону в бюджете на 2028-2034 годы в пять раз, до €131 млрд.
ЕС активно ищет новые механизмы финансирования оборонных нужд. В начале 2026 года Евросоюз одобрил предоставление Украине кредита на €90 млрд для гражданских и военных нужд, который будет направлен на финансирование оборонной промышленности Украины и ее интеграцию в европейскую оборонно-промышленную базу. Идея создания своеобразного глобального оборонного банка для поддержки инвестиций в оборонную промышленность союзных стран появилась в 2024 году, а в июле 2026 года Канада объявила о поддержке этой инициативы десятью странами, в основном европейскими.
Проект Европейской программы оборонной промышленности (EDIP) с бюджетом €1,5 млрд на 2025–2027 годы, призван увеличить производственные мощности европейской оборонной промышленности за счет совместных закупок вооружений. При этом в марте 2025 года Еврокомиссия обнародовала Белую книгу по обороне, которая предлагает тратить на оборону больше, закупать вооружения сообща и делать ставку на европейских производителей, а также интегрировать украинскую оборонную промышленность в европейскую.