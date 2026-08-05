Владимир Путин провел масштабные перестановки в Минобороны

Открывая 5 августа совещание с министром обороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и получившими новые назначения офицерами, Владимир Путин подчеркнул, что совершенствование структуры Минобороны продолжается с учетом опыта специальной военной операции. По его словам, вслед за объединением в ведении одного заместителя министра вопросов, связанных с вооружением, принято решение сосредоточить «в одних руках» и все службы тыла.

Новое направление возглавит Валерий Солодчук, который с мая 2025 года командовал Центральным военным округом и группировкой войск «Центр». До этого он руководил оперативной группировкой «Курск», а ранее — 36-й общевойсковой армией. Президент назвал генерала Солодчука одним из наиболее талантливых командиров, отметив, что в современных условиях руководство тылом стало «вполне боевой работой», поскольку именно от него зависит обеспечение действующих группировок. В сферу ответственности нового руководителя войдут вопросы материально-технического обеспечения войск, организация воинских перевозок, снабжение горючим, продовольствием и вещевым имуществом, хранение материальных запасов, медицинское обеспечение и другие функции тыла.

Освободившуюся должность командующего группировкой «Центр» займет генерал-полковник Андрей Иванаев. Ранее он командовал 20-й гвардейской общевойсковой армией, участвовал в операции в Сирии, в ноябре 2024 года возглавил группировку «Восток» и Восточный военный округ, а в 2025 году получил звание Героя России. Как отметил Владимир Путин, генерал Иванаев хорошо знаком с обстановкой на новом направлении, поскольку группировки «Центр» и «Восток» длительное время работали во взаимодействии. Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и группировкой «Восток» станет начальник штаба этой группировки Петр Болгарев, кандидатуру которого предложил сам генерал Иванаев.

Отдельный блок кадровых решений касается нового рода войск — Войск беспилотных систем. Завершить их формирование поручено генерал-полковнику Денису Лямину, которого президент назвал одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере. По словам главы государства, после завершения организационных мероприятий именно генерал Лямин должен возглавить новый род войск. До нового назначения Денис Лямин занимал должность начальника штаба—первого заместителя командующего Центральным военным округом, а ранее командовал 58-й гвардейской общевойсковой армией, 90-й гвардейской танковой дивизией и 201-й российской военной базой в Таджикистане.

Подробнее — в материале «Один тыл на всех».