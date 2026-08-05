Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

USB-флешка, кажется, должна была исчезнуть вместе с DVD-дисками и проводными мышками. Зачем она нужна, если есть облачные хранилища, мессенджеры и сотни гигабайт в смартфоне? Но рынок говорит об обратном. По данным «М.Видео», только за первое полугодие 2026-го россияне купили 4,5 млн USB накопителей примерно на 3 млрд руб. Продажи в штуках выросли на 5,5%, в деньгах — на 11,3%.

Кроме того, что USB-накопитель не требует интернета, подписки и доступа к чужому серверу, меняются и сценарии использования. Это уже не просто про «быстро скинуть презентацию». На такие носители записывают резервные копии, фотографии, видео и большие рабочие файлы. Их используют не только с компьютерами, но и со смартфонами, телевизорами и мультимедийными системами в автомобилях.

Особенно заметен сдвиг в ценовом сегменте USB-накопителей. По данным «М.Видео», год назад флешки дороже 500 руб. занимали 40% рынка в штуках. Теперь это почти каждая вторая — 48%. Низкий ценовой сегмент (от 250 до 375 руб.) за тот же период сократился с 29% до 22%. Согласно данным компании, доступные модели остаются самым массовым продуктом, но большая часть денег все заметнее концентрируется в более дорогих накопителях.

Если раньше под флешкой подразумевалось устройство с классическим разъемом (это тот, который вставить в порт правильно с первого раза не удается), то теперь роль ключевого стандарта постепенно переходит к USB C. Напомню, что Еврокомиссия ввела его как единый зарядный интерфейс для портативных устройств с декабря 2024-го. С апреля этого года требование распространяется и на ноутбуки. Постепенно USB C становится универсальным не только для зарядки, но и передачи файлов.

Но и тут единый разъем не гарантирует равные возможности. По сути, USB C — это форма штекера. Скорость соединения может быть от 480 Мбит/с до 80 Гбит/с. Реальную производительность флешки определяют контроллер и тип памяти. Так что при выборе конкретного накопителя обращайте внимание на заявленную скорость чтения и записи, а не только на форму разъема.

Александр Леви