Венгерские компании начали экономить электричество из-за обмеления Дуная

Составлено ИИ-Ассистентъ

Венгерская АЭС «Пакш» является единственной действующей атомной электростанцией в Венгрии и обеспечивает около половины всей производимой в стране электроэнергии. Премьер-министр Петер Мадьяр ранее заявлял, что АЭС «Пакш» может проработать до 6 августа «на нынешнем пониженном уровне мощности» после того, как 1 августа из-за падения уровня воды в Дунае её выработка упала с 2000 МВт/ч до 480 МВт/ч.

Рекордное обмеление Дуная вызвано продолжительной жарой и засухой в Европе, что привело к снижению уровня воды до самых низких показателей за последние 40 лет, как это произошло в Румынии, или до исторически низких значений в Австрии, сопоставимых с 2003 и 2018 годами. Обмеление Дуная уже привело к перебоям в транспортировке грузов и проблемам с электроэнергией не только в Венгрии, но и в Румынии, и Сербии.

Проблемы с энергоснабжением из-за обмеления рек наблюдаются и в других европейских странах: в Румынии 28 июля был остановлен первый реактор Чернаводской АЭС, а во Франции из-за низкого уровня рек пришлось остановить три энергоблока АЭС. Власти Молдавии также ввели ограничения на потребление электроэнергии и воды из-за критического снижения уровня Днестра.