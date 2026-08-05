Пилоты пропавшего в Приангарье самолета вышли на связь

Экипаж пропавшего в Иркутской области 3 августа лесопожарного самолета Cessna 182 вышел на связь. Как сообщил в социальных сетях губернатор региона Игорь Кобзев, пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты спасателям. Что произошло с самолетом, пока неизвестно.

По информации руководителя поисковых работ, начальника Восточно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Дмитрия Буданова, летчики находятся в 90 км от Бодайбо. В настоящее время из аэропорта Бодайбо вылетел вертолет для их эвакуации.

Самолет пропал во время патрулирования пожарной обстановки в лесах. Он вылетел из поселка Мама, однако позднее экипаж не вышел на связь и не вернулся в аэропорт. В последний раз координаты Cessna 182 фиксировали 3 августа около 13:00 по местному времени. Его поиски, продолжавшиеся более двух дней, осложнял туман. Следственный комитет РФ возбудил и расследует уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Влад Никифоров, Иркутск