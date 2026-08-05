В Королеве загорелась территория ЦНИИмаш

Составлено ИИ-Ассистентъ

В марте 2026 года в Научно-техническом испытательном центре в Дубне произошел пожар, причиной которого стало возгорание станка и масла вокруг него на площади 40 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал. Завод «Нижнекамскнефтехим» в том же месяце столкнулся со взрывом и последующим пожаром, причиной которого стал технологический сбой в работе оборудования, что привело к пострадавшим.

Похожие инциденты фиксировались и ранее: так, в феврале 2025 года в Москве произошло возгорание в бывшем здании Института вычислительной техники имени С. А. Лебедева, где обрушилась кровля. В тушении пожара были задействованы 170 сотрудников МЧС и 50 единиц техники. В мае 2025 года крупный пожар произошел близ города Циолковский в Амурской области, но не представлял угрозы инфраструктуре космодрома Восточный. В октябре 2025 года пожар на НПЗ в Ярославле был ликвидирован, причиной также стали техногенные факторы.