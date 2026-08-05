«Россети Тюмень» применили в Югре новый метод диагностики оборудования

«Россети Тюмень» впервые применили метод рентгенографического контроля состояния электрооборудования в ХМАО-Югре. Энергетики провели высокоточную диагностику на переключательном пункте, который связывает несколько узловых подстанций и участвует в электроснабжении инфраструктуры крупного месторождения нефти. Новая технология позволила ускорить плановые профилактические мероприятия и минимизировать риски нарушений работы энергообъекта.

С помощью цифровой аппаратуры отечественного производства специалисты выполнили комплексную рентгенографическую диагностику трех элегазовых выключателей 110 кВ. Сотрудники детально оценили техническое состояние внутренних элементов высоковольтного оборудования: дугогасительной камеры, контактной группы и управляющих механизмов. Метод рентгенографического контроля позволил энергетикам без демонтажа и вскрытия определить степень износа и остаточный ресурс коммутационной аппаратуры, что сократило время проведения работ.

Системообразующая сетевая компания использует широкий спектр современных технологий для решения производственных задач. Помимо рентгенографии это тепловизионные, ультразвуковые и высоковольтные измерения. Регулярный контроль состояния оборудования позволяет исключить продолжительный и дорогостоящий ремонт, а также повысить надежность электроснабжения потребителей Тюменского макрорегиона.

АО «Россети Тюмень»