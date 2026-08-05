Дело об атаке БПЛА на военные аэродромы передали в Генпрокуратуру
Уголовное дело об атаке украинских БПЛА на российские военные аэродромы передали для утверждения в Генпрокуратуру, стало известно «Ъ». Под стражей находятся водители фур Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Канурин. Недавно они закончили знакомиться с материалами дела, которые уместились в 90 томов.
Фигурантам вменили совершение теракта группой лиц по предварительному сговору и незаконное приобретение и перевозку взрывчатки организованной группой.
По версии следствия, водители входили в группу уроженцев Украины, завербованных СБУ для совершения терактов в России. В конце мая 2025 года фигуранты выехали из Челябинска на трейлерах в разные регионы России с грузом в виде каркасных домов, в крышах которых были спрятаны БПЛА. Когда 1 июня фуры находились в районе военных аэродромов, сотрудники СБУ дистанционно активировали беспилотники, которые атаковали самолеты (на Украине операцию назвали «Паутина»). Минобороны был причинен ущерб в размере 2 млрд руб.
Водители вину не признают и утверждают, что их «использовали в темную». Во время теракта они пытались остановить дроны. Один из водителей, Василий Пытиков, при этом погиб. От следствия они не скрывались, самостоятельно явились к правоохранителям.
«Если у органов безопасности не получилось предотвратить этот теракт, как это должны были сделать простые дальнобойщики?» — заявляла в суде адвокат одного из фигурантов Оксана Ольгердт.
В течение 2026 года Следственный комитет России возбудил ряд уголовных дел по фактам атак украинских беспилотников на российские регионы. Например, 5 августа 2026 года СКР возбудил дело о теракте после атаки на логистический центр в Тульской области, где было уничтожено 107 беспилотников, а 4 августа — уголовное дело после атак на объекты в Московской и Ленинградской областях, где погибли пять человек и пострадали 10. Также 3 августа 2026 года СКР возбудил уголовное дело о теракте после атаки на склад Wildberries во Владимирской области, в результате которой пострадали три человека. Такие атаки затронули 54 региона России с начала российской спецоперации, и по их фактам СКР возбудил более 5,3 тыс. дел.
Похожие инциденты происходили и ранее. В 2025 году следователи объявили в международный розыск четырех операторов БПЛА из Украины, которые, по данным следствия, стояли за атаками на Брянскую область в августе, октябре и ноябре 2025 года. В сентябре 2025 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки украинских дронов на поселок Форос в Крыму, где погибли трое мирных жителей и 15 получили ранения. В том же месяце в Ростовской области после ночной атаки беспилотников пострадали два жителя.