Дело об атаке БПЛА на военные аэродромы передали в Генпрокуратуру

Уголовное дело об атаке украинских БПЛА на российские военные аэродромы передали для утверждения в Генпрокуратуру, стало известно «Ъ». Под стражей находятся водители фур Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Канурин. Недавно они закончили знакомиться с материалами дела, которые уместились в 90 томов.

Фигурантам вменили совершение теракта группой лиц по предварительному сговору и незаконное приобретение и перевозку взрывчатки организованной группой.

По версии следствия, водители входили в группу уроженцев Украины, завербованных СБУ для совершения терактов в России. В конце мая 2025 года фигуранты выехали из Челябинска на трейлерах в разные регионы России с грузом в виде каркасных домов, в крышах которых были спрятаны БПЛА. Когда 1 июня фуры находились в районе военных аэродромов, сотрудники СБУ дистанционно активировали беспилотники, которые атаковали самолеты (на Украине операцию назвали «Паутина»). Минобороны был причинен ущерб в размере 2 млрд руб.

Водители вину не признают и утверждают, что их «использовали в темную». Во время теракта они пытались остановить дроны. Один из водителей, Василий Пытиков, при этом погиб. От следствия они не скрывались, самостоятельно явились к правоохранителям.

«Если у органов безопасности не получилось предотвратить этот теракт, как это должны были сделать простые дальнобойщики?» — заявляла в суде адвокат одного из фигурантов Оксана Ольгердт.

Ефим Брянцев