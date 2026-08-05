Фильм «Последний богатырь. Колобок» выходит в прокат

«Колобка» выпускает в прокат компания «Атмосфера кино». Так, достоянием общественности стали письма, направленные прокатчиком в кинотеатры, готовые показывать заморскую диковину «Человек-паук: Новый день» по не вполне легальной схеме «предсеансового обслуживания». Судя по всему, «Атмосфера кино» считает именно «Паука», а не совершенно законно выходящий на этой неделе фильм «Смешарики сквозь вселенные» своим главным конкурентом. Так что кинотеатрам предрекали серьезные последствия за релиз «Человека-паука», который в итоге сдвинулся на две недели.

А прямо накануне премьеры режиссер и актеры «Колобка» поведали, что их преследуют в соцсетях «паучьи» фанаты, угрожая чуть ли не смертью за перенос горячо ожидаемого блокбастера. Самих угроз никто так и не увидел, зато в интернете всплыли нецензурные реплики того же Маслова и Харламова в адрес потенциальных зрителей, посмевших сомневаться в качестве их произведения.

Эта коллизия, пожалуй, самое интересное, что предлагает «Колобок» взрослой аудитории. В остальном он честно соответствует своему возрастному рейтингу 6+ («Человек-паук», стоит отметить, адресован скорее подросткам). Отсюда и довольно примитивный юмор, в том числе туалетной тематики, и преувеличенная игра актеров. Угодившим в кинозал родителям остаются условно киноманские шутки вроде «крадущийся хлеб, затаившийся батон».

Подробнее о фильме читайте в материале «По франшизе поскребли, по прокату помели».