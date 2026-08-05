В Москве 7 августа может стать самым жарким днем за лето

Пятница, 7 августа, в Москве может стать самым жарким днем этого лета. Воздух, как ожидается, прогреется до +31 °С. Об этом сообщила «РИА Новости» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Как правило, перед холодным фронтом у нас бывает самый жаркий день»,— отметила госпожа Позднякова. По словам синоптика, температура в пятницу может побить действующий рекорд этого лета — +30,7 °С.

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, температура 7 августа может достичь +33 °С, сообщает ТАСС. По ее сведениям, завтра воздух может прогреться до +30–32 °С. Сегодня температура составит +28–30 °С.