«РИА Новости»: главу МИД Ирана ожидают с визитом в Пакистан

Министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи ждут с официальным визитом в Пакистане, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в высоких кругах. По его словам, встреча состоится 7 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

На приеме будут присутствовать командующий армией Пакистана Асим Мунир, премьер-министр Шахбаз Шариф и замглавы МИД Исхак Дар. Двусторонние встречи пройдут в Исламабаде. Также в городе Равалпинди при участии командующего армии Пакистана Мунира пройдет совещание по заключенному в Исламабаде меморандуму.

В начале июля премьер-министр Пакистана выражал готовность страны выступать посредником в урегулировании конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

В ночь на 18 июня Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому должны были остановить боевые действия и намеревались достичь окончательного мирного соглашения в течение 60 дней. Однако в начале июля американские военные провели атаки, заявив, что это было ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе. В ответ иранские военные нанесли удары по базам США в странах Ближнего Востока.