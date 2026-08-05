Технология гибких дисплеев пользуется все большим спросом. По данным объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, продажи складных смартфонов выросли на 55% по сравнению с прошлым годом. При этом выбор форм-факторов зависит от пола и возраста пользователей. 62% всех проданных складных устройств приходится на флипы — компактные смартфоны-«раскладушки», которые складываются пополам по горизонтали. Их чаще выбирают женщины.

Динамика продаж фолдов («книжек» с вертикальным складыванием) значительно выше: прирост на 91% против 40% у флипов. Фолдами пользуются в основном мужчины. По данным «», лидером рынка остается Samsung, на его долю приходится 72% продаж складных телефонов в розничной сети.

В первой после IPO отчетности SpaceX сообщила о росте выручки на 92%. Во втором квартале она достигла $7,81 млрд, превысив ожидания аналитиков Уолл-стрит. При этом SpaceX не получила прибыли. Ее чистый убыток за отчетный период составил $541 млн. Годом ранее во втором квартале чистый убыток компании составлял $1 млрд. После публикации отчетности акции SpaceX упали более чем на 8%.

Швейцарская компания Ferrexpo с основными активами на Украине объявила о приостановке производства железорудной продукции. В конце июля Ferrexpo отказалась от поставок экспортной продукции Черным морем.