Доля предоплаченных почтовых отправлений на Урале выросла до 30%

В Свердловской области по итогам января—июля 2026 года доля предоплаченных почтовых отправлений достигла 30%. Годом ранее этот показатель составлял 25,1%, сообщили в пресс-службе «Почты России». Сервисы предоплаты и предзаполнения отправлений компания запустила в 2020 году в рамках развития цифровых услуг. Они позволяют сократить время обслуживания клиентов в почтовых отделениях в несколько раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным «Почты России», за семь месяцев жители Свердловской области отправили более 144 тыс. посылок. Из них свыше 43,3 тыс. были оплачены заранее, еще около 17,1 тыс. оформлены с помощью сервиса предзаполнения в мобильном приложении или на сайте компании.

Директор группы регионов Урал «Почты России» Наталья Алемасова прогнозирует, что к концу 2026 года доля предоплаченных отправлений может увеличиться до 35–37%.

Илья Силин