Тобольский городской суд отказал жителю Тобольска в смене пола в документах после операции в Армении, сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. Как следует из материалов дела, в сентябре 2025 года истец прошел операцию по изменению половых признаков в клинике в Армении. После возвращения в Россию в декабре того же года он обратился в ЗАГС с просьбой внести изменения в запись акта гражданского состояния, однако получил отказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Основанием стало то, что предоставленное медицинское заключение от профессорской клиники "МакаМед" выдано не в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 45.1 ФЗ от 21 ноября 2011 года № 323ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"»,— говорится в сообщении.

Других документов, которые могли бы стать основанием для внесения изменений, заявитель не предоставил.

Позднее мужчина обратился в Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии с просьбой провести врачебную комиссию, однако там также отказали. Причиной назвали отсутствие предусмотренных законом оснований: операция была проведена уже после вступления в силу запрета на смену пола в России.

В суде истец настаивал на своих требованиях, ссылаясь на ранее сложившуюся судебную практику по аналогичным спорам. Представитель комитета ЗАГС, в свою очередь, аргументировал позицию тем, что действующее законодательство не предусматривает возможность изменения пола, а Конституция РФ предусматривает только два пола — мужской и женский. Кроме того, ответчик отметил, что прежние судебные решения по подобным вопросам касались случаев лечения врожденных аномалий развития и были вынесены до принятия закона, установившего запрет на смену пола.

В итоге суд пришел к выводу, что факт смены пола, осуществленный за пределами России, не может быть признан законным юридическим фактом на территории РФ. Также он не свидетельствует об ошибочности первоначальной записи о рождении и не является основанием для ее корректировки.

Полина Бабинцева