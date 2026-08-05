На СВО ушел обвиняемый во взятках от Baza белгородский экс-полицейский

Приостановлено производство по уголовному делу бывшего полицейского Александра Селиванова, обвиненного в получении взяток от главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и его коллеги Татьяны Лукьяновой за информацию для публикаций. Соответствующие данные были опубликованы в картотеке Октябрьского районного суда Белгорода. РИА Новости сообщает со ссылкой на пресс-службу суда, что фигурант заключил контракт на службу в зоне СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Как следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда, производство по делу Селиванова приостановлено 13 июля 2026 года»,— пишет РИА Новости.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Александру Селиванову вменяют получение должностным лицом взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы), кражу в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ, до шести лет лишения свободы), а также два эпизода превышения должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Дело было передано судье 9 июля.

В получении взяток от представителей Telegram-канала также обвиняют бывшего полицейского Сергея Ковалева. Его будут судить в Красноярске. Оба экс-полицейских признали вину.

Денис Данилов