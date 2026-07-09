Судье в Белгороде передали дело экс-полицейского о получении взяток от Baza

В Октябрьский районный суд Белгорода поступило дело бывшего полицейского Александра Селиванова, обвиненного в получении взяток от главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и его коллеги Татьяны Лукьяновой за информацию для публикаций. По данным картотеки, дело было передано судье Николаю Воробьеву 9 июля.

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В карточке дела указано, что Александру Селиванову вменяют:

получение должностным лицом взятки за незаконные действия — ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы;

кражу в крупном размере — ч. 3 ст. 158 УК РФ, до шести лет лишения свободы;

два эпизода превышения должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности — п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в получении взяток от представителей Telegram-канала база также обвиняют бывшего полицейского Сергея Ковалева. Его будут судить в Красноярске. Оба экс-полицейских признали вину.

Денис Данилов