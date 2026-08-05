В Алжире задержали сооснователя французской преступной группировки DZ Mafia

Сооснователь франко-алжирской преступной группировки DZ Mafia Мехди Лариби был задержан в Алжире, сообщает France Info со ссылкой на источники, близкие к следствию. Задержание произошло в конце июля, и в настоящее время мафиози находится под арестом в Алжире.

Ранее Лариби, имеющий двойное гражданство, покинул Францию и, по данным следователей, скрывался на территории Алжира. Задержание, как сообщается, стало следствием совместных усилий правоохранительных органов двух стран. Поимка Лариби стала частью масштабной операции «Спрут», направленной против DZ Mafia.

Екатерина Наумова