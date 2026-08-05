ТПП поддержала допуск физлиц к участию в инвестиционных товариществах

Торгово-промышленная палата (ТПП) России поддержала поправки к закону об инвестиционном товариществе, которые меняют подход к составу участников объединений. Об этом заявил вице-президент ТПП Вадим Чубаров, передает ТАСС.

В частности, предлагается допустить к участию в инвестиционном товариществе частных инвесторов. Будет также расширен перечень институциональных участников: в него войдут негосударственные пенсионные фонды, фонды целевого капитала и другие организации.

Кроме того, авторы инициативы предлагают отменить предельный 15-летний срок действия договора инвестиционного товарищества. Это позволит привлекать «длинные деньги» в высокотехнологичные и капиталоемкие отрасли, отметил господин Чубаров. Из закона также предлагается исключить требование удостоверять договор с каждым участником товарищества у одного и того же нотариуса.

Правительство внесло законопроект в Госдуму в ноябре 2025 года. Он предусматривает внесение изменений в ФЗ «Об инвестиционном товариществе» и Основы законодательства о нотариате. 15 декабря нижняя палата приняла инициативу в первом чтении. По словам господина Чубарова, Госдума рассмотрит поправки во время осенней сессии нового девятого созыва.