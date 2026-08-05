В Екатеринбурге к юбилею «Союзмультфильма» открылась выставка «Фабрика чудес»

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге открылась интерактивная выставка «Фабрика чудес», посвященная 90-летию киностудии «Союзмультфильм». Экспозицию можно посетить до 10 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Фабрика чудес», посвященная юбилею «Союзмультфильма» Фото: София Паникова Выставка «Фабрика чудес», посвященная юбилею «Союзмультфильма» Фото: София Паникова Выставка «Фабрика чудес», посвященная юбилею «Союзмультфильма» Фото: София Паникова Выставка «Фабрика чудес», посвященная юбилею «Союзмультфильма» Фото: София Паникова Выставка «Фабрика чудес», посвященная юбилею «Союзмультфильма» Фото: София Паникова Выставка «Фабрика чудес», посвященная юбилею «Союзмультфильма» Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 6 Выставка «Фабрика чудес», посвященная юбилею «Союзмультфильма» Фото: София Паникова Выставка «Фабрика чудес», посвященная юбилею «Союзмультфильма» Фото: София Паникова Выставка «Фабрика чудес», посвященная юбилею «Союзмультфильма» Фото: София Паникова Выставка «Фабрика чудес», посвященная юбилею «Союзмультфильма» Фото: София Паникова Выставка «Фабрика чудес», посвященная юбилею «Союзмультфильма» Фото: София Паникова Выставка «Фабрика чудес», посвященная юбилею «Союзмультфильма» Фото: София Паникова

По словам организаторов, гости смогут заглянуть по ту сторону экрана и пройти по всем этапам создания мультфильма: от первых эскизов до целой мультивселенной. «На этой выставке вы узнаете, чем занимается "Союзмультфильм" уже 90 лет. Здесь мы рассказываем про то, как рождаются мультики, как они озвучиваются, как работают аниматоры»,— рассказал советник гендиректора киностудии «Союзмультфильм» Дмитрий Коротков.

Киностудия анимационных фильмов «Союзмультфильм» была основана в Москве 10 июня 1936 года. За время работы она выпустила более 1,5 тыс. картин в рисованной, кукольной и пластилиновой техниках. На студии были сняты такие работы, как «Ну, погоди!», «Чебурашка», «Ежик в тумане», «Простоквашино», «Винни-Пух», «Малыш и Карлсон», «Аленький цветочек» и другие. Многие из них вошли в «золотой фонд» мировой анимационной классики.

Посетителям выставки расскажут про историю киностудии, зачем художники держали на рабочем месте зеркало, какие советские и российские актеры озвучивали популярных героев и как статичные фигуры оживали в кадре. Дополнительно можно проследить путь, по которому успела развиться отечественная анимация от покадрового рисунка до 3Д-анимации.

В главе «Время пошуметь» можно самому попробовать озвучить действия в мультфильме с помощью подручных материалов или отредактировать сцену за пультом режиссера. На стенде «Рождение мира» рассказывается, чем вдохновлялись авторы разных произведений. Кроме того, с помощью нейросети можно изменить стиль и посмотреть на знакомых персонажей в ином оформлении. Многие экспонаты можно трогать руками, запускать и исследовать самостоятельно. Сопровождает путешествие по экспозиции аудиогид, озвученный голосом Чебурашки.

«Говоря о культурном коде нашей великой страны, невозможно не заметить роль "Союзмультфильма" и любимых всеми персонажей. Очень важно с детства формировать правильные ценности, и многие наши мультипликационные фильмы очень умные, они сделаны невероятными режиссерами, авторами, мультипликаторами»,— отметил на открытии выставки министр культуры Свердловской области Илья Марков.

После Екатеринбурга проект отправится в Челябинск и Саратов в рамках большого юбилейного маршрута «Союзмультфильма».

София Паникова