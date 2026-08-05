Гидросамолет с двумя пассажирами вынужденно сел в Красноярском крае

На аэродроме Подкаменная Тунгуска в Красноярском крае совершил вынужденную посадку гидросамолет марки JAWS. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира, пострадавших нет, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ведомство проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Как писал «Ъ-Сибирь», в августе 2023 года у морского порта Дудинка потерпел катастрофу самолет-амфибия Borey (RA-3175G). При наборе высоты после взлета гидроплан завалился на правое крыло, рухнул на берег рядом с промзоной «Лесобиржа» и загорелся. Погибли все находившиеся на его борту — пилот и пассажир из Перми, летевшие любоваться красотами расположенного за полярным кругом плато Путорана. По факту авиакатастрофы Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Илья Николаев