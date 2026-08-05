Управляемый ИИ американский истребитель перехватил 27 целей

Испытательный самолет X-62А (созданный на базе истребителя F-16) BBC США, оснащенный технологиями искусственного интеллекта, во время испытаний смог автономно обнаружить и отследить другие самолеты в полете, а затем переместиться для их перехвата. Об этом сообщается в статье, опубликованной на портале TWZ.

«Используя инфракрасный поисковый и отслеживающий Legion Pod компании Lockheed Martin X-62 VISTA продемонстрировал способность агентов искусственного интеллекта принимать поступающие в режиме реального времени данные с инфракрасных датчиков, позволяя X-62 автономно перехватывать воздушные цели»,— указано в сообщении 412-го испытательного крыла BBC на авиабазе Эдвардс в Калифорнии. В концерне Lockheed Martin отдельно добавили, что за восемь вылетов X-62 было выполнено 27 перехватов.

Александр Аношин