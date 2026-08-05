За неделю клещи покусали 53 жителей Свердловской области

За неделю в Свердловской области зарегистрировали 53 пострадавших от присасывания клещей. Всего с начала сезона за медицинской помощью после укусов обратились 17,5 тыс. свердловчан, что в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года, а также ниже среднемноголетнего уровня, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары региона госпитализирован 121 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз — 241 человек.

С начала сезона специалисты лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и медицинских организаций исследовали около 16 тыс. клещей. Возбудители клещевого боррелиоза выявлены почти в половине исследованных образцов (47,7%). Возбудители клещевого вирусного энцефалита обнаружены в 1,4% проб, моноцитарного эрлихиоза — в 3,8%, гранулоцитарного анаплазмоза — также в 1,4%.

В рамках профилактики клещевого вирусного энцефалита с начала 2026 года в регионе проведено 136,3 тыс. вакцинаций и 287,1 тыс. ревакцинаций.

Полина Бабинцева