В Омской области ввели режим ЧС из-за засухи

Власти Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, которая затронула некоторые районы в июне и июле. Соответствующее постановление подписал и. о. губернатора Рустам Мингазов.

В июне в Шербакульском, Одесском, Павлоградском и Русско-Полянском районах наблюдался суховей. Максимальная температура воздуха составляла +29–30 °С. В июле температура повысилась до +30–33 °С при влажности воздуха 22–29%.

Из-за неблагоприятных погодных условий погибли сельскохозяйственные посевы на площади более 100 га, отмечается в документе. Границами зоны ЧС обозначены земли сельскохозяйственного назначения в регионе.