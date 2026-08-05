Бывшему муниципальному депутату Хараидзе дали четыре года за мошенничество
Тверской районный суд Москвы огласил приговор по делу бывшего муниципального депутата Кетеван Хараидзе. Ее признали виновной в особо крупном мошенничестве и приговорили к четырем годам колонии. Срок ей зачли в счет времени в СИЗО и под домашним арестом, после чего отпустили из зала суда, передает ТАСС.
Дело рассматривалось во второй раз, оно связано с конфликтом девелоперской компании и жильцов одного из домов на улице Фадеева в Москве в 2021 году. Собственники выступили против застройки на территории дома. По версии следствия, Хараидзе заверила застройщика, что сможет уговорить их принять решение в пользу компании, и попросила за это 15 млн руб.
В 2022 году суд признал ее виновной и назначил четыре года колонии и штраф в размере 700 тыс. руб. В марте 2024 года кассация отменила решение суда и отправила дело на пересмотр. Рассмотрение дела затянулось из-за смены судьи.
Кетеван Хараидзе была муниципальным депутатом Тверского района Москвы и боролась против точечной застройки. До 2019 года она была членом партии «Яблоко». В 2021 году ее задержали за два месяца до выборов в Госдуму, в которых она собиралась участвовать.
В 2025 году несколько региональных депутатов стали фигурантами уголовных дел по обвинениям в мошенничестве, предусмотренном частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, которая касается мошенничества в особо крупном размере. Так, в ноябре 2025 года следователи возбудили уголовное дело против депутата алтайского краевого заксобрания от КПРФ Людмилы Клюшниковой и её помощницы Светланы Кербер по факту фиктивного трудоустройства, где ущерб превысил 3 млн рублей.
Ранее, в июне 2025 года, Центральный райсуд Омска рассматривал уголовное дело в отношении бывших депутата и сотрудников заксобрания Омской области по аналогичному обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, связанному с фиктивным трудоустройством помощника и присвоением зарплаты на сумму более 1,8 млн рублей. В марте 2025 года в Астраханской области было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием бюджетных средств против депутата сельского поселения, которая с сообщниками подыскала 23 человека для незаконного получения денег по соцконтракту на общую сумму 6,9 млн рублей.