Бывшему муниципальному депутату Хараидзе дали четыре года за мошенничество

Тверской районный суд Москвы огласил приговор по делу бывшего муниципального депутата Кетеван Хараидзе. Ее признали виновной в особо крупном мошенничестве и приговорили к четырем годам колонии. Срок ей зачли в счет времени в СИЗО и под домашним арестом, после чего отпустили из зала суда, передает ТАСС.

Дело рассматривалось во второй раз, оно связано с конфликтом девелоперской компании и жильцов одного из домов на улице Фадеева в Москве в 2021 году. Собственники выступили против застройки на территории дома. По версии следствия, Хараидзе заверила застройщика, что сможет уговорить их принять решение в пользу компании, и попросила за это 15 млн руб.

В 2022 году суд признал ее виновной и назначил четыре года колонии и штраф в размере 700 тыс. руб. В марте 2024 года кассация отменила решение суда и отправила дело на пересмотр. Рассмотрение дела затянулось из-за смены судьи.

Кетеван Хараидзе была муниципальным депутатом Тверского района Москвы и боролась против точечной застройки. До 2019 года она была членом партии «Яблоко». В 2021 году ее задержали за два месяца до выборов в Госдуму, в которых она собиралась участвовать.