На полу «Музея СВО» в Пензе разместят амуницию погибших украинских военных
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил «Музею СВО» разместить под стеклом в полу амуницию погибших бойцов ВСУ. Об этой инициативе он заявил в Telegram-канале.
По словам губернатора, он передал музею «нашивки с нацистской символикой и бандеровскую каску, а также два удостоверения личности» погибших украинских военных. «Эти предметы разместят под стеклом в полу, чтобы каждый шаг по ним напоминал о силе духа нашего народа в борьбе за независимость. Враг будет разбит, Победа будет за нами!» — написал господин Мельниченко.
Губернатор также сообщил об открытии школы в микрорайоне Лугометрия, которой присвоено имя погибшего командира группы «Альфа» Валерия Канакина. В школе планируется открыть музей, который расскажет о жизни и боевом пути военнослужащего. В следующем году на территории школы установят бюст Валерия Канакина, рассказал господин Мельниченко.
«Музей СВО» открылся в Пензе в ноябре 2023 года на базе пензенского краеведческого музея. В экспозиции представлены личные вещи бойцов, части вооружения, трофейные карты и элементы обмундирования ВСУ, а также сбитые дроны. По данным региональных СМИ, экспонаты музею, помимо губернатора, передают военнослужащие, их близкие и волонтеры.
Идея создания музеев, посвященных специальной военной операции, активно реализуется в регионах России. Так, в октябре 2025 года в Екатеринбурге открылся первый независимый музей СВО, где представлены трофейные образцы вооружений, шевроны, дроны и документы участников боевых действий. В июне 2025 года врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев поручил создать музейный центр «Хроники СВОего времени» на площади около тысячи квадратных метров.
В мае 2025 года губернатор Омской области Виталий Хоценко поддержал инициативу бойцов о создании в региональной столице музея, посвященного победе в специальной военной операции. Также музеи, посвященные СВО, уже работают в Нижнем Новгороде, Саратове и Великом Новгороде.
Пензенская область, где расположена упомянутая новостью экспозиция, периодически подвергается атакам беспилотников. 30 июля 2026 года украинские БПЛА ударили по складу Wildberries в Пензенской области, вызвав пожар и ранив одного человека. Ранее, 1 июля 2026 года, ВСУ уже атаковали Пензу беспилотниками, один из которых был сбит, повредив линию электропередачи и недостроенное здание.