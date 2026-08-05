На полу «Музея СВО» в Пензе разместят амуницию погибших украинских военных

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил «Музею СВО» разместить под стеклом в полу амуницию погибших бойцов ВСУ. Об этой инициативе он заявил в Telegram-канале.

По словам губернатора, он передал музею «нашивки с нацистской символикой и бандеровскую каску, а также два удостоверения личности» погибших украинских военных. «Эти предметы разместят под стеклом в полу, чтобы каждый шаг по ним напоминал о силе духа нашего народа в борьбе за независимость. Враг будет разбит, Победа будет за нами!» — написал господин Мельниченко.

Губернатор также сообщил об открытии школы в микрорайоне Лугометрия, которой присвоено имя погибшего командира группы «Альфа» Валерия Канакина. В школе планируется открыть музей, который расскажет о жизни и боевом пути военнослужащего. В следующем году на территории школы установят бюст Валерия Канакина, рассказал господин Мельниченко.

«Музей СВО» открылся в Пензе в ноябре 2023 года на базе пензенского краеведческого музея. В экспозиции представлены личные вещи бойцов, части вооружения, трофейные карты и элементы обмундирования ВСУ, а также сбитые дроны. По данным региональных СМИ, экспонаты музею, помимо губернатора, передают военнослужащие, их близкие и волонтеры.