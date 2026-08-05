Чистая прибыль «Мосэнерго» по МСФО снизилась почти на 19% в первом полугодии

Чистая прибыль ПАО «Мосэнерго» (MOEX: MSNG) по МСФО составила 11,82 млрд руб. в первом полугодии. Это на 18,7% ниже аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности компании.

EBITDA «Мосэнерго» за январь-июнь сократилась на 5% — до 21,52 млрд руб. Выручка, напротив, выросла на 25,1% — до 179,52 млрд руб. Положительную динамику в компании объяснили увеличением отпуска тепловой энергии и цен на электричество.

В состав «Мосэнерго» входят 13 электростанций установленной электрической мощностью 12,3 тыс. МВт. Установленная тепловая мощность компании — 43,3 тыс. Гкал/ч. На объекты компании приходится более 50% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе.