Биографии новых командующих в Вооруженных силах РФ
5 августа президент Владимир Путин провел перестановки в структуре ВС РФ. Все службы тыла Минобороны будут объединены под единым руководством, их возглавит Валерий Солодчук. Командующим войсками беспилотных систем назначен начальник штаба ЦВО Денис Лямин. Командующим группировкой войск «Центр» стал генерал-полковник Андрей Иванаев. И. о. начальника группировки «Восток» назначен начштаба этой же группировки Петр Болгарев. Подробности их биографий — в материале «Ъ».
Денис Лямин (слева) и Валерий Солодчук (в центре)
Фото: пресс-служба президента РФ
Валерий Солодчук
Солодчук Валерий Николаевич родился 24 марта 1971 года в Астрахани. Выпускник Ленинградского суворовского военного училища и Рязанского воздушно-десантного командного училища. В армии с 1988 года. В 2004 году окончил Общевойсковую академию ВС РФ, в 2012-м — Военную академию Генштаба ВС РФ.
В 2012 году стал командиром 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии ВДВ. С 2015-го — заместитель командующего 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа, с 2017-го — начальник штаба, с 2020-го — командующий 36-й общевойсковой армией Восточного военного округа.
С 2022-го служил в Генштабе ВС РФ, затем был начальником штаба Ленинградского военного округа, позже занял должность первого заместителя командующего войсками Центрального военного округа. В 2024 году возглавил группировку «Курск», которая занималась освобождением Курской области.
В феврале 2025 года господину Солодчуку присвоено звание генерал-полковника. В мае того же года он был назначен командующим Центральным военным округом и группировкой войск «Центр» в зоне СВО. В том же 2025-м закрытым указом президента генерал-полковнику присвоено звание Героя России.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, Кутузова, Мужества, «За военные заслуги». В 2022 году пополнил список почетных граждан города Улан-Удэ. Решение о присвоении звания депутаты Улан-Удэнского горсовета обосновали тем, что Валерий Солодчук внес личный вклад в воспитание подрастающего поколения.
Денис Лямин
Лямин Денис Игоревич родился 19 мая 1979 года в городе Слуцк Белорусской ССР. В 2001 году с отличием окончил Челябинское высшее танковое командное училище, в 2007-м — Общевойсковую академию Вооруженных сил РФ, в 2019-м — Академию Генштаба ВС РФ.
После окончания училища проходил службу в должностях командира взвода, роты, заместителя командира батальона, командира батальона.
С сентября 2009 по ноябрь 2011 года — начальник штаба 28-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. С ноября 2011 по апрель 2013 года — начштаба—заместитель командира отдельной 6-й танковой бригады 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.
С апреля 2013 по май 2015 года — начальник штаба—заместитель командира 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа.
2 января 2015 года назначен командиром 201-й Гатчинской дважды Краснознаменной военной базы Центрального военного округа, дислоцированной в Таджикистане.
С декабря 2016 года был командиром 90-й гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной танковой дивизии.
С августа 2019 по ноябрь 2020 года — начальник штаба—первый заместитель командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа. С ноября 2020 по июнь 2021 года — врио командира 22-го армейского корпуса Черноморского флота ВМФ РФ.
С июня по октябрь 2021 года — командир 22-го армейского корпуса Черноморского флота. С июля по октябрь 2023 года — командующий 58-й гвардейской общевойсковой армией. С октября 2023 года — начальник штаба Центрального военного округа, начштаба группировки «Центр».
Генерал-полковник. Награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, Суворова, «За боевые отличия» и многими другими наградами.
Андрей Иванаев
Андрей Иванаев
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Иванаев Андрей Сергеевич родился 19 января 1972 года в Уральске Казахской ССР. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище (1992), Общевойсковую академию ВС РФ (2001), Академию Генштаба ВС РФ (2013).
Проходил службу от командира танкового взвода в Закавказском военном округе до командира мотострелковой бригады в Западном военном округе (ЗВО). С 2006 по 2008 год — командир 1-го гвардейского мотострелкового полка. С 2009 года командовал 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригадой, с 2011 года — 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригадой.
В 2013 году был назначен начальником окружного учебного центра в Восточном военном округе (ВВО), в 2017 году — начальником штаба—заместителем командующего общевойсковой армией ВВО. В том же году был командующим группировкой «Евфрат» в Сирии.
В 2018 году указом президента РФ назначен командующим гвардейской общевойсковой армией ЗВО.
В ноябре 2024 года назначен командующим группировкой «Восток». Группировка ведет боевые действия на территории ДНР и Запорожской области. В феврале 2025 года господину Иванаеву присвоено воинское звание генерал-полковника, в декабре того же года Владимир Путин вручил ему звезду Героя России.
Участник боевых действий. Награжден орденами Александра Невского, «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, рядом медалей.
Петр Болгарев
Петр Болгарев (справа)
Фото: пресс-служба президента РФ
Болгарев Петр Николаевич в 2013 году исполнял обязанности командира 70-й мотострелковой бригады, дислоцированной в Приморском крае. В 2015 году в звании полковника командовал войсковой частью 46108. В декабре 2016 года ему было присвоено воинское звание генерал-майора.
В 2016–2018 годах командовал 150-й мотострелковой дивизией Южного военного округа и участвовал в ее формировании. К октябрю 2021 года занимал должность заместителя командующего 36-й общевойсковой армией. В конце 2022—начале 2023 года являлся командующим 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа.
В декабре 2022 года заявил, что главной задачей для общевойсковой армии, дислоцируемой в Забайкалье, станет участие в спецоперации на Украине. В ноябре 2023 года получил звание генерал-лейтенанта.
До последнего времени служил начальником штаба группировки «Восток».