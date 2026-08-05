Биографии новых командующих в Вооруженных силах РФ

5 августа президент Владимир Путин провел перестановки в структуре ВС РФ. Все службы тыла Минобороны будут объединены под единым руководством, их возглавит Валерий Солодчук. Командующим войсками беспилотных систем назначен начальник штаба ЦВО Денис Лямин. Командующим группировкой войск «Центр» стал генерал-полковник Андрей Иванаев. И. о. начальника группировки «Восток» назначен начштаба этой же группировки Петр Болгарев. Подробности их биографий — в материале «Ъ».

Валерий Солодчук

Солодчук Валерий Николаевич родился 24 марта 1971 года в Астрахани. Выпускник Ленинградского суворовского военного училища и Рязанского воздушно-десантного командного училища. В армии с 1988 года. В 2004 году окончил Общевойсковую академию ВС РФ, в 2012-м — Военную академию Генштаба ВС РФ.

В 2012 году стал командиром 7-й гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии ВДВ. С 2015-го — заместитель командующего 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа, с 2017-го — начальник штаба, с 2020-го — командующий 36-й общевойсковой армией Восточного военного округа.

С 2022-го служил в Генштабе ВС РФ, затем был начальником штаба Ленинградского военного округа, позже занял должность первого заместителя командующего войсками Центрального военного округа. В 2024 году возглавил группировку «Курск», которая занималась освобождением Курской области.

В феврале 2025 года господину Солодчуку присвоено звание генерал-полковника. В мае того же года он был назначен командующим Центральным военным округом и группировкой войск «Центр» в зоне СВО. В том же 2025-м закрытым указом президента генерал-полковнику присвоено звание Героя России.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени, Кутузова, Мужества, «За военные заслуги». В 2022 году пополнил список почетных граждан города Улан-Удэ. Решение о присвоении звания депутаты Улан-Удэнского горсовета обосновали тем, что Валерий Солодчук внес личный вклад в воспитание подрастающего поколения.