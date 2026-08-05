Уральцы стали реже жаловаться в ЦБ на банки, чаще на МФО

В первом полугодии 2026 года жители Свердловской области направили в Банк России 3,68 тыс. жалоб на финансовые организации, что на 2% меньше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Число обращений по поводу работы банков снизилось на 13%, до 2,46 тыс., сообщила пресс-служба Уральского главного управления ЦБ. Регулятор связывает сокращение с уменьшением числа вопросов о кибермошенничестве и социальной инженерии. При этом выросло недовольство отказами в проведении операций и ограничениями на использование счетов. Банк России объясняет это мерами по противодействию дропперству.

На страховые компании жители региона пожаловались 204 раза — на 12% меньше. Чаще всего обращения касались расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) при оформлении ОСАГО.

Число жалоб на микрофинансовые организации (МФО), напротив, увеличилось в 1,7 раза. По данным ЦБ, основные претензии были связаны с «раздолжнителями» — юридическими компаниями, обещающими полное списание долгов. «Однако ожидания людей как правило не оправдываются, и они по-прежнему остаются с долговыми обязательствами перед кредиторами»,— пояснили в Банке России. В связи с этим сейчас прорабатываются вопросы стандартизации и регулирования деятельности долговых консультантов.

Максим Езерский