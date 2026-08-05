ТАСС: гендиректор «Уралдронзавода» Ткачук пострадал при взрыве автомобиля

Составлено ИИ-Ассистентъ

В последние месяцы в России неоднократно фиксировались инциденты со взрывами автомобилей, которые квалифицировались как теракты или диверсии. 3 июля 2026 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после подрыва автомобиля главы Рыльского района Курской области Владимира Ковальчука. В результате инцидента пострадали сам Ковальчук, его водитель и двое подчиненных, а причиной подрыва была мина, установленная с помощью беспилотника.

Ранее, 20 января 2026 года, Московский военный суд вынес приговор Владимиру Головченко и Ивану Паскарю за подрыв автомобиля бывшего офицера Службы безопасности Украины Василия Прозорова в апреле 2024 года. Головченко получил 26 лет лишения свободы, а Паскарь — 24 года за террористический акт и незаконный оборот взрывчатых веществ. 25 апреля 2025 года в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик в результате взрыва автомобиля Volkswagen.