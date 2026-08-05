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Глава «Уралдронзавода» пострадал в результате взрыва машины под Екатеринбургом

Директор предприятия, производящего FPV-дроны «Упырь», Владимир Ткачук пострадал при взрыве автомобиля Mercedes в поселке Большой Исток под Екатеринбургом. Об этом «Ъ-Урал» сообщил источник в экстренных органах.

Фото: источник «Ъ-Урал»

Фото: источник «Ъ-Урал»

Официально силовые ведомства не комментируют ЧП. Утверждается, что по данному факту следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Источник утверждает, что в настоящее время пострадавший находится в реанимации, за его жизнь борются медики.

Артем Путилов, Полина Бабинцева

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