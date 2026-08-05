Глава «Уралдронзавода» пострадал в результате взрыва машины под Екатеринбургом
Директор предприятия, производящего FPV-дроны «Упырь», Владимир Ткачук пострадал при взрыве автомобиля Mercedes в поселке Большой Исток под Екатеринбургом. Об этом «Ъ-Урал» сообщил источник в экстренных органах.
Фото: источник «Ъ-Урал»
Официально силовые ведомства не комментируют ЧП. Утверждается, что по данному факту следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Источник утверждает, что в настоящее время пострадавший находится в реанимации, за его жизнь борются медики.