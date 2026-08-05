Погрузка на ЮУЖД сократилась на 4%

В январе — июле 2026 года погрузка на Южно-Уральской железной дороге составила 18,4 млн т. Это на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба организации.

Сильнее всего упала погрузка химикатов и соды — 707,4 тыс. т (–14,7%). Также сокращение отмечено в перевозке цемента — 437,6 тыс. т (–11,1%) и строительных грузов — 6,5 млн т (–10,4%). При этом в 9,3 раза вырос показатель по гранулированным шлакам — 85,3 тыс. т, в 2,1 раза — по железной и марганцевой руде (237,7 тыс. т), на 90,1% — по зерну (230,6 тыс. т). В июле 2026 года погрузка на ЮУЖД составила 2,9 млн т, что на 0,7% меньше, чем в июле 2025-го.

Виталина Ярховска